Se trata de una familia que hace años está en estas condiciones y viven sin luz en la zona del Loteo Suárez de La Consulta.

En las inmediaciones de donde esta familia vive hay grandes emprendimientos enoturísticos pero parece que el progreso no está permitido para todos por igual, ya que la empresa de luz pone una serie de requisitos para hacerles llegar el servicio; además tampoco tienen agua. Mediante una carta, Fabián Núñez, expresó lo que él y su familia vienen atravesando desde hace más de dos años.

“Hace 2 años y 2 meses que estamos luchando por la luz, vinieron los políticos antes de las votaciones me prometieron que me iban a bajar la luz y hasta ahora no ha venido nadie, yo tengo una nena de 11 años con problema de asma y se le cae el pelo, necesitamos tener los remedios en la heladera y andamos molestando a los vecinos para que nos tengan los remedios en la heladera es injusto”, comentó el hombre que es trabajador rural y que hace más de un año; está desempleado.

“Vivo en el loteo Suárez ubicado en la calle Ghilardi el Campo s/n, yo que tengo todos los papeles necesarios y me ponen millones de excusas lo de Edemsa. Me falta metros de cables, le pedí ayuda a lo de la Municipalidad de San Carlos, y me dijeron que cuando tuvieran me iban a llamar; hasta acá no me ha llamado nadie. Sólo queremos tener nuestra luz y no estar molestando a los vecinos, porque es feo tener a los niños sin luz y necesitamos que nos ayuden por favor”, concluye el pedido según el medio antenapaís.

Es necesario remarcar que para estas situaciones existen una evidente contracaras: cuando hablamos de lugares destinados para el comercio privado y sobre todo de origen extranjero –aunque también estén enclavados a varios kilómetros- al momento de instalarse estos gozan de energía, agua y calles asfaltadas hasta el lugar donde se ubican para comodidad y desarrollo de los mismos.

Las necesidades que expresan muchas personas en Argentina, son crónicas y datan de hace mucho tiempo atrás. No obstante, para los grandes emprendimientos parece estar todo justificado porque o “dan trabajo” o “por mérito propio” de los capitales parece ser imposible negarse a los pedidos de estos lugares. Ejemplos como el de Fabián vuelven a traernos a los elemental que la deuda más grande; es y será con las personas.

