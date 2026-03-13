San Carlos: siete hombres fueron identificados por presunta caza ilegal

Este jueves se dio a conocer que el miércoles por la tarde la Policía Rural detectó un presunto caso de caza ilegal de fauna silvestre en el departamento de San Carlos. En el expediente quedaron identificados siete hombres tras el hallazgo de ejemplares de piche muertos en un campo del distrito de Pareditas.

Durante la tarde del miércoles, personal de la Policía Rural fue alertado sobre la presencia de dos camionetas que circulaban por la zona. Se trataba de una Volkswagen Amarok y una Ford F-100.

Al ingresar al campo, los efectivos detectaron huellas que se dirigían hacia un sector conocido como La Olla, por lo que iniciaron un seguimiento de aproximadamente siete kilómetros hacia el sur hasta llegar al lugar señalado.

En ese punto, los uniformados encontraron a siete hombres junto a los vehículos y varios perros. Durante la identificación de los presentes, observaron dos animales silvestres de la especie piche que se encontraban muertos, degollados y sin eviscerar. En el lugar también se hallaron dos cuchillos con hojas de aproximadamente 15 centímetros que habrían sido utilizados para la caza.

Ante la situación, tomó intervención la ayudante fiscal de turno, quien dispuso la confección del acta de procedimiento, la identificación de los ciudadanos y su notificación por infracción a la Ley Nacional 22.421 de conservación de la fauna. Además, se ordenó el secuestro de los elementos utilizados y de las piezas de caza para su posterior desnaturalización.