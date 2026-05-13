San Carlos: se viene el “Tour Aventura y Tradición”

La Ciudad de Mendoza, en conjunto con la Municipalidad de San Carlos, presentaron una nueva propuesta turística pensada para quienes buscan conectar con la naturaleza y las tradiciones mendocinas a través de una experiencia diferente.

La iniciativa, denominada “Tour Aventura, Naturaleza y Tradición”, propone un recorrido por algunos de los paisajes más representativos del Valle de Uco, con actividades recreativas y espacios dedicados a la cultura local. La experiencia incluye visitas guiadas, caminatas y propuestas gastronómicas vinculadas a la identidad regional.

Desde la organización destacaron que el objetivo es promover el turismo interno y poner en valor los atractivos naturales y culturales de San Carlos, uno de los destinos más visitados de Mendoza por sus escenarios de montaña y circuitos rurales.

La propuesta incluirá un trekking guiado por las Huayquerías, un recorrido de dificultad media pensado para descubrir este impactante paisaje natural, conocer sus particulares formaciones geológicas y disfrutar de vistas panorámicas únicas. Además, la experiencia contará con un almuerzo en un tradicional puesto rural, con un menú de tres pasos inspirado en sabores típicos de la cocina regional. La actividad también incluirá una copa de vino o gaseosa y un espectáculo en vivo de “Atardecer Cuyano”, que aportará música y cultura local para cerrar la jornada en un clima festivo y participativo.

El punto de partida es en la explanada de la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza (llegar con 15 min de antelación). Conseguí tus entradas en EntradaWeb.