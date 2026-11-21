Durante la madrugada de este sábado 21 de noviembre, personal de la Policía radicado en la Comisaría 18 llevó a cabo una intervención en el departamento de San Carlos. Más específicamente, en un robo a una vivienda sobre calles Fray Inalicán y La Salada.

Según informaron, una llamada ingresó al 911 para denunciar un robo en su vivienda, ante esto efectivos se trasladaron al lugar y entrevistaron al dueño del lugar; este comentó que se había retirado del lugar y al retornar, se encontró con que le habían robado.

Y es que, autores ignorados forzaron y rompieron las rejas de una ventana para ingresar y llevarse una garrafa de 10 kilos, un convertidor de televisión, una consola de videojuegos con dos mandos, una minipimer y una bomba de agua.

El hecho quedó en manos de la Oficina Fiscal y se dio inicio a una investigación para encontrar los objetos y los responsables de ello.