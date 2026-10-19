San Carlos: rompieron la puerta de la casa y se robaron hasta la consola de videojuegos

Durante la madrugada de este lunes, personal de la Policía de Mendoza llevó a cabo una intervención dentro del departamento de San Carlos, más específicamente sobre la calle Tregea 2 del distrito de La Consulta. Lugar donde se denunció un hecho delictivo.

Según informaron, pasada la 1:30, un llamado ingresó al 911 alertando sobre un robo en una vivienda, ante esto efectivos de la Comisaría 41 se trasladaron al lugar y entrevistaron a la víctima. La misma confirmó que había salido de casa y al volver se encontró con daños en las rejas y en la puerta de ingreso.

Sumado a las roturas, el dueño de la vivienda confirmó que le habían robado un compresor, dos bicicletas Venzo rodado 29, una Play Station 5 con dos mandos, una tablet Samsung, una computadora portátil, un televisor y un equipo de sonido.

Ante esto, desde la Fiscalía ordenaron la intervención de la Policía Científica y se comenzaron a hacer las pericias correspondientes. Iniciando con ello una investigación para intentar esclarecer este delito que dejó varios objetos extraviados.