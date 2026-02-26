San Carlos repudió los destrozos a los bienes públicos en distintos puntos del departamento

Durante las últimas horas se constataron destrozos en distintos sectores del espacio público, afectando instalaciones y mobiliario que forman parte del lugar pensado para el encuentro, la recreación y el disfrute de vecinos y visitantes.

La Municipalidad de San Carlos informó que se registraron hechos de vandalismo en el lago de San Carlos, donde personas desconocidas provocaron daños y sustrajeron cables del sistema eléctrico.

Estos hechos generaron importantes perjuicios económicos, afectando las instalaciones y toda la comunidad, en este espacio de encuentro y recreación.

“Desde el Municipio se repudia estas acciones y se están tomando las acciones legales correspondientes“, informaron. Asimismo, sumaron “se agradece la colaboración de los vecinos para cuidar los espacios comunes y denunciar cualquier hecho que atente contra el patrimonio público”.