San Carlos reprograma su fiesta departamental: los motivos

Debido a la alerta meteorológica por tormentas emitida por el Servicio Meteorológico Nacional para este viernes, la Municipalidad de San Carlos anunció la reprogramación de su fiesta departamental, la primera del calendario de Vendimia 2026.

El espectáculo “Historia con alma de Tradición y Vendimia”, junto con la elección y coronación de la nueva reina, se realizará el domingo 16 de noviembre en el Teatro Neyú Mapú.

Nuevo cronograma de la fiesta departamental de San Carlos

Sin actividades este viernes y sábado, el domingo – sin costo- se llevará adelante la primera noche. El lunes terminarán las actividades, a la espera de la fecha del Desfile Cívico Militar Policial.

Una por una: quiénes son las candidatas a reina de la Vendimia en San Carlos

Luisina Torres (La Celia).

(La Celia). Brenda Núñez (Villa Chacón).

(Villa Chacón). Agostina Berón (Pareditas).

(Pareditas). Sol Martínez (El Club Caza y Pesca El Diamante de La Consulta).

(El Club Caza y Pesca El Diamante de La Consulta). Virginia Gómez (Villa San Carlos).



