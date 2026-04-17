San Carlos relanza el Preuniversitario Municipal: cómo inscribirse

La Municipalidad de San Carlos, a través de su Área de Educación, continúa impulsando el “Preuniversitario Municipal”, una propuesta que nació en agosto de 2024 con el objetivo de acompañar a estudiantes en el tramo final de la escuela secundaria y facilitar su ingreso a la educación superior. Cabe destacar que San Carlos es el único departamento que cuenta con esta iniciativa de carácter municipal.

Este espacio está destinado a alumnos de 4°, 5° y 6° año que deseen continuar sus estudios en el nivel terciario o universitario, brindando apoyo académico en materias clave como Física, Química, Matemática y Biología. A su vez, y en respuesta a las demandas actuales, se incorporó un nuevo espacio curricular de Inglés, ampliando las herramientas formativas de los estudiantes.

Además del fortalecimiento de contenidos, el Preuniversitario Municipal ofrece orientación sobre carreras, universidades, procesos de admisión y acceso a becas, permitiendo a los jóvenes tomar decisiones informadas sobre su futuro académico.

Otro de los ejes fundamentales de esta propuesta es el acompañamiento integral: cada docente genera espacios que promueven el desarrollo de habilidades personales, como la organización del tiempo y la incorporación de técnicas de estudio, fundamentales para el éxito en la educación superior.

Las inscripciones ya se encuentran abiertas y pueden realizarse a través del link. Las clases se desarrollarán en el Centro de Educación, ubicado en Eugenio Bustos, en la Terminal (2° piso, ala norte).