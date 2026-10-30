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boletín oficial

San Carlos refuerza el control ambiental y sancionará con severidad la mala gestión de residuos

La Municipalidad de San Carlos puso en marcha un nuevo esquema de fiscalización ambiental mediante la sanción de la ordenanza 2097.

Con el objetivo de erradicar los microbasurales, optimizar el cuidado del entorno natural y profundizar la economía circular en el Valle de Uco, la Municipalidad de San Carlos puso en marcha un nuevo esquema de fiscalización ambiental mediante la sanción de la ordenanza 2097.

La medida aprueba y ratifica el convenio marco suscrito por el intendente el intendente Alejandro Morillas con los municipios de Tunuyán y Tupungato, en forma conjunta con el Consorcio Intermunicipal Zona Centro (COINCE).

De esta manera, se crea una estructura operativa e interjurisdiccional destinada al control, inspección, juzgamiento y cobro de sanciones ligadas a la Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU).

Puntos clave

1. Fiscales e inspectores del COINCE en el territorio

El personal técnico e inspectores habilitados por el COINCE quedan formalmente facultados para recorrer e inspeccionar el ejido municipal de San Carlos. Sus actas de constatación e infracción —que tendrán formato digital e ingreso automático al sistema municipal en un plazo máximo de 5 días hábiles— revisten el carácter de instrumento público.

2. Responsabilidad solidaria y notificación en el inmueble

Si al momento de labrar el acta no se logra identificar al infractor directo o no hay personas en el lugar, la notificación se fijará en el inmueble y se considerará plenamente válida. Se establece la responsabilidad solidaria entre los generadores del residuo y los titulares registrales, poseedores o tenedores del inmueble. En caso de duda, la falta recaerá directamente sobre el dueño del terreno o responsable fiscal.

3. Procedimiento y derecho de defensa

Una vez notificado, el presunto infractor dispondrá de un plazo perentorio de 5 días hábiles administrativos para presentar su descargo por escrito en la Mesa de Entradas de la Municipalidad. Luego, el COINCE elaborará un dictamen técnico evaluando la gravedad, reincidencia e impacto ambiental antes de que el Municipio aplique la sanción definitiva.

Sanciones

Las contravenciones serán tramitadas a través de dos vías principales, dependiendo del perfil del infractor:

  • Vía Administrativa Municipal: aplicable a contribuyentes registrados en el padrón municipal. Las multas se calculan en Unidades Tributarias Municipales (UTM) con actualización automática al momento del pago y quedan vinculadas al inmueble o comercio.
  • Vía Contravencional: en casos de flagrancia o personas sin vínculo tributario directo, las actuaciones serán elevadas al Juzgado de Paz Letrada y Contravencional de San Carlos, aplicando el Código Contravencional de Mendoza (Ley N.º 9099).
Clasificación de la InfracciónRango de la Sanción (en UTM)
Infracciones Leves10.000 a 20.000 UTM
Infracciones Graves20.001 a 40.000 UTM
Infracciones Gravísimas40.001 a 60.000 UTM

Vía judicial

En caso de mora o incumplimiento en el pago de las sanciones, la Dirección de Hacienda y el Departamento de Apremio quedan facultados para iniciar el cobro por vía judicial de apremio (con intereses y costas).

Además, mientras persista la deuda ambiental, la Municipalidad aplicará fuertes medidas restrictivas

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