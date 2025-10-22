San Carlos recortará gastos unificando la Vendimia con la Fiesta de la Tradición: de cuánto es el ahorro

En un contexto de ajuste económico y reducción del gasto público, el intendente de San Carlos, Alejandro Morillas, confirmó que este año la Fiesta de la Vendimia y la Fiesta de la Tradición se celebrarán unificadas por primera vez. La decisión tiene como objetivo ahorrar cerca de $200 millones, según estimaciones oficiales del municipio.

“Las hacemos juntas con la idea de ser cuidadosos con los costos y los recursos”, explicó Morillas en declaraciones a Canal 7. El jefe comunal detalló que la medida permitirá reducir gastos en sonido, logística y montaje, rubros que históricamente representaban una fuerte inversión para el municipio al realizarse ambos eventos por separado.

San Carlos, reconocida como capital de la Tradición y primera en inaugurar el calendario vendimial de Mendoza, destinará la noche del 14 de noviembre a la elección de su reina vendimial, mientras que los días 15 y 16 se llevará a cabo la Fiesta de la Tradición. De esta forma, se mantendrá el espíritu de ambos festejos, pero bajo una misma organización general.

El secretario de Gobierno, Sebastián Garro, destacó que la propuesta no sólo busca un ahorro económico, sino también una mayor integración cultural: “De esta manera, todos los artistas sancarlinos pueden participar de ambos festejos y la respuesta ha sido muy positiva”, señaló.

La medida se enmarca en una tendencia provincial que refleja cómo el contexto económico impacta en los festejos populares. En 2024, por ejemplo, Rivadavia suspendió su festival “Rivadavia le Canta al País” por falta de fondos, mientras que Tunuyán redujo la tradicional Fiesta de la Tonada de cuatro a dos noches para atenuar la deuda, por decisión del intendente Andraos.

Con esta unificación, San Carlos busca sostener la identidad cultural y el espíritu vendimial sin perder responsabilidad fiscal, apostando a una celebración más austera, pero igualmente significativa para la comunidad.