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San Carlos recibirá la Copa Pasión Sin Fronteras: un torneo de fútbol con 24 equipos de Argentina y América

Esta iniciativa fortalece el turismo deportivo, generando un impacto positivo en la hotelería, la gastronomía, el comercio local y la economía regional, posicionando a San Carlos y al Valle de Uco como sede de grandes eventos.

Del 8 al 11 de octubre, San Carlos recibirá la Copa Pasión Sin Fronteras, un torneo nacional e internacional de Fútbol 7 que reunirá a delegaciones de distintos puntos de Argentina y de países vecinos, consolidando al departamento como un importante escenario para el deporte y el turismo.

La competencia contará con la participación de 24 equipos, en las categorías masculino y femenino, y convocará a alrededor de 480 jugadores provenientes de Brasil, Chile, Misiones, Buenos Aires, Córdoba, San Juan y Mendoza.

El cronograma comenzará el jueves 8 de octubre con la presentación oficial y ceremonia de bienvenida. El viernes 9 se llevará a cabo la inauguración y el inicio de la competencia; el sábado 10 continuará el desarrollo de los encuentros, mientras que el domingo 11 se disputarán las finales, la premiación y el acto de cierre.

La Copa contará con un cuerpo arbitral oficial proveniente de la provincia de Buenos Aires y una organización integral, garantizando un evento de alto nivel. Es el resultado del trabajo articulado entre la organización y la Municipalidad de San Carlos, una alianza que permite impulsar un evento de alcance nacional e internacional.

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