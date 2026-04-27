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San Carlos recibirá la 3° fecha del Campeonato Provincial de Karting sobre Tierra

El evento es organizado por José María Mestre, cuenta con el auspicio de la Municipalidad de San Carlos y la fiscalización de FEMAD.

La Municipalidad de San Carlos invita a vecinos y visitantes a disfrutar de una jornada a pura velocidad, este domingo 3 de mayo desde las 10:00 horas, en el marco del Gran Premio “María Luisa”, correspondiente a la tercera fecha del Campeonato Provincial de Karting en tierra (CPKE).

El evento se desarrollará en el Autódromo Roberto Sambataro, donde se espera la participación de más de 120 competidores de toda la provincia, quienes competirán en siete categorías, ofreciendo un espectáculo deportivo de primer nivel.

En esta oportunidad, la jornada tendrá un condimento especial con la inauguración de la nueva pista de 946 metros, junto con importantes mejoras en el predio, como nuevas instalaciones sanitarias y la apertura del primer patio de comidas, pensado para que toda la familia pueda disfrutar de una experiencia completa.

El ingreso al predio estará habilitado a partir de las 10:00 horas. La entrada general tendrá un valor de $6000, mientras que los menores de 10 años ingresan sin cargo. Además, las personas con discapacidad podrán acceder de manera gratuita presentando el certificado correspondiente, junto a un acompañante.

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