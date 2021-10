Es para que la Comuna construya la ciclovía El Indio, en Eugenio Bustos, y realice las obras de iluminación en la ciclovía que une Chilecito y Pareditas. De esta manera, se le dará solución a un histórico reclamo de los vecinos de la zona en materia de seguridad vial.

El Gobernador Rodolfo Suarez, junto al ministro de Planificación e Infraestructura Pública, Mario Isgro, firmaron con el intendente de San Carlos, Rolando Scanio, dos convenios para la transferencia de fondos del Programa de Infraestructura Municipal (PIM). Tienen como finalidad mejorar la conectividad, la seguridad vial y potenciar el uso de la movilidad sustentable y ecológica. La ministra de Cultura y Turismo, Mariana Juri, se sumó a la actividad, en la que también participaron miembros del gabinete provincial y municipal.

En primer lugar, se destinarán más de 20 millones de pesos para la construcción de una ciclovía de 2,5 kilómetros ubicada en la margen Sur de la calle El Indio, de Eugenio Bustos. Esta obra, que se estima estará concluida en tres meses y se emplazará entre calle pública y la avenida Circunvalación calle Celia B de Quiroga, es de fundamental importancia para la comunidad educativa debido a que las distancias entre casas y escuelas son muy extensas.

Actualmente los chicos deben caminar por el asfalto, con los riesgos que implica, por lo que la nueva ciclovía brindará seguridad vial y, además, potenciará el uso de la bicicleta en el distrito favoreciendo a aquellos ciudadanos que circulan diariamente por la zona, mejorando la conectividad en sus actividades cotidianas.

La construcción y puesta en funcionamiento de esta nueva ciclovía será el marco ideal para integrar la bicicleta como medio de transporte urbano económico, seguro y saludable.

El otro convenio que se rubricó implica una inversión que supera los 14 millones de pesos y un plazo de ejecución de 60 días para las obras de iluminación de la ciclovía que une los distritos Chilecito y Pareditas. Se trata de 4,5 kilómetros comprendidos entre calle Cisterna, en Chilecito, hasta calle Maestra René, de Pareditas, por la vieja Ruta 40.

En el plan de trabajo se proyectó la incorporación de 180 puntos de iluminación, 360 luminarias tipo proyectores, que estarán distribuidos uniformemente sobre la ciclovía a una distancia no mayor de 25 metros entre sí, colocados en soportes en columnas de 5 metros de altura. En definitiva, se instalará una nueva red de alumbrado público, que se ajustará a las exigencias de Edemsa y a las ordenanzas municipales.

Suarez destacó los convenios firmados: “Demuestran que estamos comenzando a transitar un nuevo tiempo. Estamos con la gran esperanza de dejar atrás la pandemia y de que el gobierno retome su ritmo. En Mendoza manejamos la situación de una forma distinta, cuidando la salud, la economía, la educación y el empleo, conservando la libertad de cada mendocino”.

“Estamos trabajando en obras importantes, como el microaglomerado en la calle El Chocón, la iluminación en la ciclovía al sur, 54 viviendas en Chilecito, asfalto en la Villa Cabecera, porque ahora los fondos no van solo al sistema de salud y se empieza a reactivar todo, por ello festejo esta acción en este lugar maravilloso”, completó el Gobernador.

A su turno, el ministro Isgro tomó la palabra: “Estamos en el departamento de San Carlos en la zona de El Indio, donde tenemos una población importante y estamos haciendo trabajos relevantes en conjunto, como el Parque Urbano y la limpieza del canal. Hoy firmamos el convenio para hacer una ciclovía de 2 kilómetros en la margen Sur del canal”.

“Ese programa incluye otra importante obra, que es la iluminación de una ciclovía que une Paraditas con Chilecito. Por otro lado, Vialidad provincial colocará microaglomerado en la calle El Chocón, que va a llevar esta nueva tecnología de buena calidad y resistente al tránsito. Hay un trabajo hidráulico importante para 2022. que es un colector que va permitir en varios barrios que no se inunden con las lluvias y también esta obra, al ser sostenible y sustentable, llevará el agua hacia el Parque Urbano para su funcionamiento”, agregó el funcionario.

El intendente destacó los trabajos realizados por la Dirección de Hidráulica en la zona: “Hacía más de ocho años que no se hacía una limpieza sobre este canal que cumple una función muy importante como derivador en épocas de invierno. Con el apoyo logístico del personal del Municipio, hoy quedó en condiciones para afrontar las crecidas”. Sumó que también se trabaja en el proyecto de otro canal aluvional en las cercanías, que “permitirá frenar las inundaciones de los barrios aledaños y que se conectará con este que ya está listo”.

Sobre el turismo por el fin de semana extralargo

De cara al fin de semana largo, el jefe del Ejecutivo provincial comentó: “Hay un récord de visitantes en Mendoza, 68 mil personas han ingresado a la provincia y es el 10% más que en el 2019 antes de la pandemia. Aquí hay un gran oportunidad para el turista. Circular en esta ciclovía con vista a la cordillera de los Andes ya es un paseo en sí mismo para atraer visitantes que genera empleo genuino, y desarrollo e inversiones”.

En este sentido, la ministra de Cultura y Turismo recordó que “desde un primer momento, el Gobernador planteó la necesidad de buscar un equilibrio entre la salud y la economía en el marco de la pandemia, poniendo especial énfasis en el desarrollo turístico. Por eso fue Mendoza la primera provincia, desde el 15 de junio, en anunciar el inicio del turismo, que en primer lugar fue interno y luego se explayó al plano nacional”.

Mariana Juri destacó las cifras de visitantes al explicar que “con estos valores estamos superando los de fines de semanas anteriores a la pandemia. Es decir que no solo hemos recuperado los niveles sino que los hemos superado. El Valle de Uco, en particular, fue el primer lugar que se completó para estos días”.

Al ser consultada sobre los vuelos comerciales, la ministra indicó que “sorprendentemente aún no han sido autorizados, pese al pedido formal que realizó el mandatario hace unos días. De hecho, se han comunicado con nosotros otros gobernadores del país que se han expresado en el mismo sentido. No debería haber ningún inconveniente para que las tres aerolíneas interesadas en recuperar la conectividad con la provincia no obtengan su habilitación. Actuaremos en consecuencia si continuamos sin una respuesta”.

Situación epidemiológica en Mendoza

Consultado sobre las internaciones por COVID-19 en los hospitales de la provincia, Suarez expresó: “Es una buena noticia que no tengamos internados por COVID en el Central y acá, en la región de Valle de Uco, tampoco. El ritmo de vacunación va muy bien, estamos cerca de que el 50% de la población tenga las dos dosis e insisto en que la gente se vacune porque es la salida de la pandemia. Mientras, nos tenemos que seguir cuidando, manteniendo distancia social y demás precauciones que son simples y sencillas”.

Mejoras en caminos rurales

“Estamos trabajando en mejorar los caminos rurales para la época de la cosecha. Ahora tenemos fondos públicos que podemos destinar a ello. Esto hace a la producción de Mendoza y a la logística de los productos”, detalló el mandatario.

Las obras de iluminación de la ciclovía que une Chilecito y Pareditas

Los trabajos también contemplan la provisión y colocación de cuatro comandos trifásicos de alumbrado público, de conductores subterráneos y el montaje de un conductor preensamblado exclusivo para alimentaciones aéreas. En el mismo sentido, se colocarán elementos para el tendido de líneas aéreas. También, en cada columna se harán excavaciones y zanjeo reglamentario para el tendido subterráneo de la cañería de PVC, entre otros trabajos técnicos.

Finalmente, se colocarán 360 proyectores tecnología LED de 100 watts con protección antivandálica, orientados de modo de no producir encandilamiento a la circulación vehicular.

Del mismo modo, se instalarán 24 proyectores de tecnología LED de 100 watts en los descansos de la ciclovía, de los cuales ya están colocadas las columnas. Luego se harán de forma subterránea el cableado y la protección correspondiente.