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San Carlos realizará un relevamiento territorial para entregar los certificados de Vivienda Social

La Municipalidad trabajará con el Gobierno de la Nación para certificar todas la viviendas que se puedan en esta primera etapa

La Municipalidad de San Carlos informa que, entre los días 4 y 7 de mayo, se llevará a cabo un relevamiento territorial en el marco del proceso para la obtención del Certificado de Vivienda Social. El operativo se desarrollará en Loteo Moreno y Loteo Coria.

La actividad estará a cargo de la Secretaría de Integración Socio Urbana (SISU) del Ministerio de Desarrollo de la Nación, en conjunto con la Municipalidad de San Carlos.

Ante esto, desde el municipio se solicita la colaboración de los vecinos para facilitar el trabajo del personal, teniendo en cuenta las siguientes recomendaciones: Que en la vivienda se encuentre una persona mayor de edad al momento de la visita, recibir al personal, que estará debidamente identificado y contar con el DNI de todos los integrantes del grupo familiar.

Este relevamiento es fundamental para avanzar en la regularización y el acceso a derechos vinculados a la vivienda, por lo que se destaca la importancia de la participación de las familias involucradas.

Empezaron los trabajos en la Ruta 143 a la altura de Pareditas y son simultáneos al operativo en San Rafael

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