Con el propósito de resguardar el uso recreativo, la higiene y la seguridad de los espacios verdes, el Concejo Deliberante de San Carlos sancionó la ordenanza 2102. La normativa solicita al Departamento Ejecutivo y a las áreas competentes prohibir el acampe en todos los parques públicos del departamento e instalar la cartelería adecuada para advertir sobre la restricción.

Fundamentos de la medida

En los considerandos de la norma, los ediles remarcaron que los parques constituyen bienes de dominio público municipal destinados al uso común, recreativo y de paso, por lo que no tienen un fin habitacional.

La iniciativa surge tras detectarse la instalación de carpas en estos predios, una práctica no autorizada que conlleva diversas problemáticas para la comunidad y el entorno:

Deterioro ambiental y urbano: daños en los espacios verdes, el arbolado público y el mobiliario de los parques.

Riesgos sanitarios y de incendio: acumulación de residuos, encendido de fogones y problemas de salubridad derivados de la falta de baños y acceso a agua potable para pernoctar.

Seguridad y convivencia: afectación de la tranquilidad y seguridad de los vecinos y las familias —especialmente niños y niñas— que asisten habitualmente a estos lugares para el esparcimiento.

Sancionada en el marco de las atribuciones conferidas por la Ley Orgánica de Municipalidades N° 1.079, la ordenanza busca ordenar el uso del espacio público y prevenir conflictos mediante una señalización clara en los distintos parques sancarlinos.