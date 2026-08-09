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17 DE AGOSTO

San Carlos prepara actividades formativas sobre el General San Martín

Desde el Museo Histórico Fuerte San Carlos se propone vivir una experiencia diferente para acercarse a la historia del General Don José de San Martín y conocer más sobre su gesta libertadora.

En el marco del 176.º aniversario del Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín, el Museo Histórico Fuerte San Carlos invita a estudiantes y a toda la comunidad a participar de distintas propuestas para conocer y poner en valor la vida, obra y legado del Libertador de América.

Del 10 de agosto al 11 de septiembre, estudiantes de todo el Valle de Uco podrán participar de una propuesta interactiva que, a través de preguntas y pruebas, pondrá a prueba sus conocimientos sobre la vida y obra del General San Martín.

La actividad es libre y gratuita y está destinada a estudiantes de las escuelas del Valle de Uco. Las visitas deben reservarse con anticipación comunicándose con el Museo Histórico Fuerte San Carlos al 2622-255027.

Además, el 21 de agosto se llevará a cabo una Jornada de Sitios Históricos Sanmartinianos, en la que se abordarán la gesta libertadora, el patrimonio y el legado de José de San Martín. La actividad estará a cargo de la Junta de Estudios Históricos de Godoy Cruz y está destinada a docentes, estudiantes, guías, estudiantes de Turismo y público en general.

La jornada otorga puntaje de la DGE y cuenta con un reconocimiento aprobado por la Facultad de Educación de la Universidad Nacional de Cuyo.

La actividad tiene un costo mínimo de $15.500 (quince mil quinientos pesos) por persona. El pago deberá realizarse al alias junta.24.mp, correspondiente a la tesorera de la Junta de Estudios Históricos de Godoy Cruz, Sra. Viviana Micaela Suárez.

Una vez realizado el pago, se deberá enviar el comprobante al correo electrónico juntahistoricagodoycruz@gmail.com. También podrán inscribirse completando el formulario que se encuentra adjunto al final de esta nota.

Para obtener más información y confirmar la asistencia, pueden comunicarse con el Museo Histórico Fuerte San Carlos al 2622-255027.

LINK DE INSCRIPCIÓN

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