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San Carlos prepara actividades especiales para conmemorar el Día del Montañes

El municipio, decidió acompañar esta iniciativa, destacando el valor de las actividades que fortalecen la identidad y la cultura de montaña del departamento.


El próximo sábado 15 de agosto, la comunidad podrá participar de una jornada especial en conmemoración del Día del Montañés, que tendrá lugar desde las 17:30 horas en el Cine Centro Cultural de Eugenio Bustos.

La propuesta es organizada por el Club Andino San Carlos, con el acompañamiento de la Dirección de Turismo de la Municipalidad de San Carlos, Senderos de los Confines – Cordillera de los Andes y la Unión Vecinal de Eugenio Bustos.

Durante la jornada se realizará una charla sobre la evolución del montañismo durante los últimos 30 años, se proyectará la película “Tras la montaña” y se llevarán adelante conmemoraciones y homenajes a grandes montañistas de la zona.

El encuentro contará con la presencia de Horacio Cunietti y Daniel Funes, invitados especiales.  Al finalizar las actividades en el Cine Centro Cultural, la celebración continuará con un fogón y comida, generando un espacio para compartir entre montañistas, familias y vecinos.

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