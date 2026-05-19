San Carlos prepara actividades deportivas para el fin de semana largo

La Municipalidad de San Carlos, a través de la Dirección de Deportes, invita a vecinos y visitantes a participar de una nueva agenda deportiva en el marco de los festejos patrios del 25 de Mayo, con actividades pensadas para todas las edades.

El cronograma comenzará el sábado 23 de mayo con el “Torneo de la Patria” de Newcom, que reunirá a equipos de distintas categorías en una jornada de encuentro, recreación y competencia. Participarán las categorías Masculino +48, Femenino +48 y Mixto +50 y +60. El evento se desarrollará en Eugenio Bustos y quienes deseen más información o consultar por alojamiento en el albergue municipal podrán comunicarse al 261 5959148.

Las actividades continuarán el domingo 24 de mayo desde las 10 horas en el Parque Ferrocarril de La Consulta, con la carrera “Pequeños Campeones”, destinada a niños, niñas y adolescentes de 3 a 18 años. Las inscripciones se realizan a traves del siguiente link: https://simpletask.com.ar/form/PIqr3OwkA1roFRCUj1Rg

La propuesta contará con diferentes categorías y distancias adaptadas según la edad de los participantes, promoviendo el deporte, la recreación y la vida saludable desde temprana edad. La actividad será gratuita y abierta a toda la comunidad.