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San Carlos premia a los contribuyentes cumplidores: cómo acceder a los descuentos en tasas municipales para 2027

La ordenanza abarca Tasas por Servicios a Inmuebles, Patente de Comercio e Industria y Tasas de Cementerio.

Con el propósito de acompañar el esfuerzo económico de las familias y comerciantes locales, y al mismo tiempo fortalecer la recaudación y previsibilidad de los recursos del municipio, la Municipalidad de San Carlos puso en marcha un nuevo Régimen de Beneficios y Estímulo para Contribuyentes Cumplidores.

La iniciativa, aprobada mediante la Ordenanza 2098, alcanza a los impuestos clave del departamento: Tasas por Servicios a Inmuebles, Patente de Comercio e Industria y Tasas de Cementerio.

1. Plan de Regularización 2026: 30% de descuento en recargos

Para aquellos vecinos que mantengan obligaciones tributarias pendientes de pago, la normativa contempla una oportunidad para ponerse al día antes de que finalice el año.

  • Se otorgará un descuento del 30% sobre los recargos e intereses de la deuda registrable vencida.
  • La cancelación o regularización deberá concretarse hasta el 31 de diciembre de 2026.
  • Aplica de manera exclusiva sobre los recargos generados por la mora, sin afectar el capital adeudado u otros derechos específicos.

2. Premio al Contribuyente Cumplidor para 2027

Quienes mantengan sus cuentas al día recibirán un reconocimiento directo en el cálculo de sus tributos durante el próximo ejercicio fiscal.

  • Descuento por estar al día (20%): los contribuyentes que al 31 de diciembre de 2026 no registren deudas exigibles correspondientes al periodo 2026 o anteriores, obtendrán automáticamente un 20% de descuento sobre las Tasas Municipales del periodo tributario 2027.
  • Beneficio extra por Pago Anual Adelantado (30% total): si los contribuyentes calificados como “cumplidores” optan por realizar el Pago Anual 2027 antes del 31 de marzo de 2027, la bonificación total ascenderá al 30% sobre las tasas municipales de dicho año.

Resumen de los Beneficios

BeneficioRequisitoPorcentaje de Ahorro
Quita en RecargosAbonar deuda vencida antes del 31/12/202630% de descuento en recargos por mora
Premio Buen Cumplidor 2027Estar al día con 2026 y anteriores al 31/12/202620% de descuento en Tasas 2027
Pago Anual Adelantado 2027Cumplidores que abonen todo el año antes del 31/03/202730% de descuento total en Tasas 2027

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