En el primer accidente, un vehículo marca Fiat Duna se dio a la fuga, pero momentos después se generó otro en el mismo lugar producto del descuido.

Durante esta jornada de martes se registró un hecho al menos llamativo protagonizado por dos motos y dos automóviles. Según el sitio “La Data Digital” un auto chocó con una moto sobre Boulevard Bernardo Quiroga y San Martín de la Villa Cabecera de San Carlos y posteriormente ocurrió otro de similares características en la mismo lugar.

Según lo reportado; el segundo incidente se produjo por la distracción del conductor de una automóvil que observaba las consecuencias del sinestro anterior y que a causa de esta distracción, colisionó en la misma esquina, a dos personas que también se trasladaban en motocicleta.

Lo más grave de esta secuencia de hechos es la fuga del auto que participó del suceso inicial, dejando a personas afectadas en el lugar. En el sitio y trabajó personal del Comisaría 18 de San Carlos y el equipo médico del Coordinado de Emergencias para asistir a las personas lesionadas en los dos accidentes.

Errores comunes y educación vial

De los errores (o infracciones) más comunes que existen en la circulación vehicular en Valle de Uco, se observan: el no otorgar prioridad de paso a quien circula por la derecha; en caso de trasladarse en vehículo, no detenerse o bajar la velocidad al llegar a una encrucijada, la circulación a contramano (o mano contraria) de motos y bicicletas, el no otorgar el paso a peatones, no utilizar las sendas peatonales para cruzar la calle, entre otras que afectan a todos por igual.

Te dejamos aquí más consejos para repasar, y así mejorar tu desempeño como conductor/a, recordando las responsabilidades que conllevan.

