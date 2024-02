San Carlos: piden colaboración para encontrar a Ariel Correa Garay

En la mañana de este sábado, la Oficina Fiscal de la Comisaría N°18 emitió una solicitud de colaboración ciudadana para poder localizar a un residente de San Carlos, Ariel Correa Godoy de 43 años quién fue denunciado como desaparecido.

Según informaron, este hombre no posee celular por lo que no hay forma de comunicarse. Tiene tez trigueña, tiene el cabello corto y de color negro, es de contextura delgada, mide aproximadamente 1.70 y no tiene tatuajes.

En la mañana, cuando se lo vio por última vez, el tenía puesto un pantalón negro, zapatillas negras, un sweater amarillo y una mochila también de color negro.

A toda la comunidad se agradece que puedan aportar cualquier información sobre el paradero de este hombre, por lo que si ven o saben algo se les solicita que llamen a las autoridades para entrar en trabajo de búsqueda.