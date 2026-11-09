Search
Instagram Facebook Twitter
comisaria-18-san-carlosjpg
accionar

San Carlos: personal de emergencias rescató a una mujer que chocó con un árbol y volcó

Las autoridades estuvieron trabajando para poder sacar a la mujer del auto tras haberse accidentado en solitario.

Durante la madrugada de este lunes 9 de noviembre, pasadas las 3, personal de la Policía de Mendoza dio intervención en un accidente vial que tuvo lugar en el departamento de San Carlos. Más específicamente, en el distrito de La Consulta.

Según informaron, una mujer de 47 años estaba conduciendo una Renault Kangoo por la Ruta Provincial 99 por la zona de Villa Chacón, cuando de forma inexplicable colisionó contra un árbol y terminó volcando quedando atrapada dentro del vehículo.

Situación que fue alertada por un transeúnte, por lo que efectivos de la Comisaría 18 se acercaron al lugar para constatar la situación. Inmediatamente pidieron por la presencia de Bomberos y del Servicio de Emergencia Coordinado.

Siendo en ese momento cuando efectivos de emergencia rescataron a la mujer, quien fue diagnosticada con politraumatismos y se la trasladó al hospital Scaravelli. Allí se confirmó que esta se encontraba fuera de peligro.

ETIQUETAS:

choqueemergenciavolcópolicíarescatesan carlos

+ Noticias

pronóstico

Inestabilidad: a qué hora comienzan las lluvias en el Valle de Uco este lunes

Por: Génesis Sandoval

accidente

Cinco monjas que viajaban de Mendoza a Luján volcaron en una ruta bonaerense

Por: Redacción NDI

DEPORTES

Mendoza será sede de los Juegos Binacionales Cristo Redentor con deportistas de Argentina y Chile

Por: Violeta Díaz Costa

CIUDAD DE MENDOZA

El Pasaje San Martín cumple 100 años y lo celebrará con una jornada de arte, literatura e historia

Por: Violeta Díaz Costa

accionar

San Carlos: personal de emergencias rescató a una mujer que chocó con un árbol y volcó

Por: Redacción NDI

emocionante

Con miles de espectadores: San Carlos cerró una nueva edición de la Fiesta de la Tradición

Por: Redacción NDI
Instagram Facebook Twitter