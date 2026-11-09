San Carlos: personal de emergencias rescató a una mujer que chocó con un árbol y volcó

Durante la madrugada de este lunes 9 de noviembre, pasadas las 3, personal de la Policía de Mendoza dio intervención en un accidente vial que tuvo lugar en el departamento de San Carlos. Más específicamente, en el distrito de La Consulta.

Según informaron, una mujer de 47 años estaba conduciendo una Renault Kangoo por la Ruta Provincial 99 por la zona de Villa Chacón, cuando de forma inexplicable colisionó contra un árbol y terminó volcando quedando atrapada dentro del vehículo.

Situación que fue alertada por un transeúnte, por lo que efectivos de la Comisaría 18 se acercaron al lugar para constatar la situación. Inmediatamente pidieron por la presencia de Bomberos y del Servicio de Emergencia Coordinado.

Siendo en ese momento cuando efectivos de emergencia rescataron a la mujer, quien fue diagnosticada con politraumatismos y se la trasladó al hospital Scaravelli. Allí se confirmó que esta se encontraba fuera de peligro.