Paula González es una joven de San Carlos que está haciendo un pedido particular y emotivo. La chica sostiene que este viernes perdió su teléfono el cual tiene unas fotos muy importantes, las fotos de su beba fallecida. Paula expresó que no quiere el aparato, pero sí que –de alguna manera- se les haga llegar las imágenes.

“Ayer en Eugenio, se perdió un celular Samsung j2 por favor te pido a vos que lo encontraste; te pido que me pases las fotos de mi bebé fallecida ya que son el único recuerdo que me quedan. Pasamelo a mi contacto 2622-237329, no te voy a poner en compromiso ni tampoco me interesa el celular sólo los recuerdos te agradecería de corazón que tengas ese gesto!”, expresó en sus redes.

El trabajo que implica procesar una pérdida

En el caso de la perdida cercana o muy reciente de un hijo-hija, según especialistas del Hospital-Clínica BCNatal de Barcelona; uno de los puntos importante para afrontar esta situación –además de: asistir a terapia – compartir la pérdida con grupos- consiste en generar la despedida de la criatura y crear recuerdos.

Teresa Cobo, especialista en prematuridad de la clínica española sostiene que: “Para tener un proceso de duelo saludable los expertos recomiendan el contacto ‘post mortem’ y la elaboración de recuerdos mediante objetos y fotografías. En BCNatal ofrecen a los padres la posibilidad de ver al recién nacido, de hacer fotografías, de «despedirse» del bebé que se ha perdido con la idea de empezar a elaborar el proceso de duelo. Si los padres no quieren ver al bebé, lo puede hacer un familiar cercano”.

