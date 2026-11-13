San Carlos: octubre registró el mayor crecimiento del año en los programas de empleo

Octubre fue el mes de mayor actividad para los programas de empleo que funcionan en San Carlos: según los registros oficiales, 40 personas participaron de las iniciativas y 25 comercios habilitados fueron beneficiados durante el décimo mes del año. Dicha cifra representa el registro más alto desde enero y explica buena parte del acumulado que difundió el municipio: 155 participantes y 105 establecimientos comerciales alcanzados en lo que va del año.

Los números muestran una evolución irregular, con meses de mayor y menor participación. Después de un comienzo de año con ocho personas en enero y diez en febrero, marzo registró un primer salto, con 18 participantes. En los meses siguientes, las cifras volvieron a ubicarse por debajo de ese nivel, hasta llegar a septiembre, cuando se contabilizaron 28 personas y 18 comercios habilitados beneficiados.

El salto más marcado se produjo en octubre. Los 40 participantes de ese mes superaron los registros anteriores y también fueron acompañados por una mayor cantidad de establecimientos: 25, frente a los 18 de septiembre.

De ese modo, la participación en el décimo mes del año tuvo un salto del 43% respecto de septiembre y concentró el 26% de las personas que participaron de estas iniciativas en lo que va de 2026.

Cómo formar parte de los programas

En ese contexto, cabe resaltar que las iniciativas son coordinadas por la Oficina de Empleo de la Dirección de Producción e Industria del municipio de San Carlos y buscan vincular a trabajadores y estudiantes avanzados de carreras universitarias y terciarias con comercios habilitados del departamento.

El municipio cuenta con tres programas destinados a promover esas vinculaciones. Desde la comuna remarcaron que las personas interesadas en conocer las próximas convocatorias y los requisitos pueden acercarse a las oficinas municipales ubicados en la zona industrial.