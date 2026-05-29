San Carlos: Morillas firmó un convenio con García Zalazar para mejorar las instituciones educativas

El Intendente Dr. Alejandro Morillas y la Dirección General de Escuelas firmaron un nuevo convenio de trabajo conjunto destinado a continuar mejorando las condiciones de las instituciones educativas del departamento.

El acuerdo fue rubricado por el Intendente Dr. Alejandro Morillas junto al Director General de Escuelas, Tadeo García Zalazar, con el objetivo de fortalecer las tareas de mantenimiento, infraestructura e iluminación en entornos escolares, además de acompañar distintas actividades educativas y deportivas.

A través de este convenio, se reafirma su compromiso con la educación pública, trabajando de manera coordinada con la Provincia para brindar mejores condiciones a estudiantes, docentes y comunidades educativas de todo San Carlos.

Entre las acciones previstas se destacan mejoras edilicias, mantenimiento de establecimientos escolares, obras de iluminación y apoyo a programas y propuestas vinculadas al desarrollo educativo y deportivo de niños, niñas y jóvenes del departamento.