Search
Instagram Facebook Twitter
WhatsApp-Image-2026-05-28-at-8.58.10-AM
labor

San Carlos: Morillas firmó un convenio con García Zalazar para mejorar las instituciones educativas

La Municipalidad de San Carlos señaló que este tipo de iniciativas permiten seguir fortaleciendo el sistema educativo local y acompañar el crecimiento de las escuelas sancarlinas.

El Intendente Dr. Alejandro Morillas y la Dirección General de Escuelas firmaron un nuevo convenio de trabajo conjunto destinado a continuar mejorando las condiciones de las instituciones educativas del departamento.

El acuerdo fue rubricado por el Intendente Dr. Alejandro Morillas junto al Director General de Escuelas, Tadeo García Zalazar, con el objetivo de fortalecer las tareas de mantenimiento, infraestructura e iluminación en entornos escolares, además de acompañar distintas actividades educativas y deportivas.

A través de este convenio, se reafirma su compromiso con la educación pública, trabajando de manera coordinada con la Provincia para brindar mejores condiciones a estudiantes, docentes y comunidades educativas de todo San Carlos.

Entre las acciones previstas se destacan mejoras edilicias, mantenimiento de establecimientos escolares, obras de iluminación y apoyo a programas y propuestas vinculadas al desarrollo educativo y deportivo de niños, niñas y jóvenes del departamento.

ETIQUETAS:

san carlosAlejandro Morillastadeo garcía zalazarconvenio

+ Noticias

labor

San Carlos: Morillas firmó un convenio con García Zalazar para mejorar las instituciones educativas

Por: Redacción NDI

ceo

San Carlos: la Policía recuperó una motocicleta que había sido robada en 2025

Por: Redacción NDI

controles

Un hombre fue detenido en Tunuyán por tenencia de marihuana

Por: Redacción NDI

Salarios

El Gobierno reactiva las paritarias y el SUTE abrirá la mesa de negociación

Por: Redacción NDI

Boletín Oficial

Encuesta de condiciones de vida: cuánto gastará el Gobierno y para que sirve

Por: Belén García

Boletín Oficial

Los cambios que impuso Luján de Cuyo en la elección de la reina departamental

Por: Belén García
Instagram Facebook Twitter