San Carlos: Mendoza pone bajo la lupa el impacto ambiental de la futura Central Térmica Papagayo

El Gobierno dio un paso decisivo para la concreción de la Central Térmica Papagayo en el Valle de Uco. A través de una resolución oficial, se formalizó el llamado a audiencia pública para debatir el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de esta planta generadora, impulsada por la Empresa Mendocina de Energía (EMESA).

El proyecto, que se remonta originalmente a 2017, se emplazará en el distrito sancarlino de Pareditas, específicamente sobre la Ruta Nacional 40, a unos 56 kilómetros de la villa cabecera. Según los pliegos técnicos:

Capacidad : Tendrá una potencia instalada de 100 megavatios .

Tendrá una potencia instalada de . Tecnología : Utilizará equipos de alta eficiencia para optimizar el ahorro en el sistema eléctrico provincial.

Utilizará equipos de alta eficiencia para optimizar el ahorro en el sistema eléctrico provincial. Avales: Ya cuenta con el dictamen técnico de la Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria (UNCuyo) y diversos informes sectoriales.

La documentación detallada, elaborada por la consultora Knight Piésold, ya se encuentra disponible para su revisión en el sitio web del Ministerio de Energía y Ambiente, permitiendo que ciudadanos y ONGs analicen el proyecto antes del debate.

Para garantizar el acceso desde cualquier punto de la provincia, la audiencia se desarrollará de forma virtual mediante la plataforma Zoom.

Cita : 8 de abril de 2026, a las 10:00 AM.

8 de abril de 2026, a las 10:00 AM. Inscripciones : Los interesados en tomar la palabra deberán anotarse en el portal oficial de Audiencias Públicas de Mendoza hasta la medianoche del día previo.

Los interesados en tomar la palabra deberán anotarse en el portal oficial de Audiencias Públicas de Mendoza hasta la medianoche del día previo. Aportes por escrito: Quienes prefieran no exponer oralmente pueden enviar sus posturas al correo [email protected] hasta cinco días después del evento.

La Central Papagayo es una pieza clave en la estrategia de EMESA para robustecer la red eléctrica en el Valle de Uco y el sur mendocino. Tras el cierre de esta etapa de consulta, la Subsecretaría de Ambiente tendrá la tarea de emitir la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), el sello final que definirá la viabilidad del proyecto y las medidas de mitigación necesarias para su puesta en marcha.