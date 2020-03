San Carlos: Los Juzgados de Paz informaron cómo realizar denuncias de violencia durante la cuarentena

Desde el decreto de la cuarentena, los Juzgados cerraron sus puertas pero se dictaron una serie de protocolos para garantizar el acceso a la justicia. Desde el Juzgado de Paz de La Consulta, informaron como denunciar hechos de violencia intrafamiliar y violencia de género.

A pesar de la existencia de la medida que prohíbe a las personas salir de sus hogares, las familias deben saber que pueden realizar denuncias y exposiciones en casos de violencia.

Los Juzgados de Paz de La Consulta y San Carlos trabajan a puertas cerradas, y dejaron en claro que ante las medidas de cuarentena no se ve restringido el acceso a la justicia, por lo que informaron las diferentes formas de acceder a este tipo de trámites.

«Las personas que sufren algún hecho de violencia con algún miembro de la familia, pueden acercarse a la Comisaría a exponer la situación que están viviendo. Desde allí, la Unidad Fiscal da aviso al Juez de Familia en turno quien doptará la medida más pertinente a la situación, las cuales pueden ser; prohibición de acercamiento, exclusión del hogar, reintegro al hogar u otras medidas» explicó el Dr Federico Muzaber, Secretario del Juzgado de Paz.

«También pueden realizar llamadas al 911 y un móvil policial se desplazará al lugar donde indique la persona».

Desde el Juzgado explicaron que trabajan en forma coordinada con el Área de la Mujer de la Municipalidad de San Carlos, la cual cuenta con una guardia, para asesoramiento y asistencia de quienes lo soliciten.

«El trabajo del Área de la Mujer es muy importante, ya que se encuentran abocadas en el asesoramiento y asistencia de mujeres. Siempre hemos tenido buenos resultados, no solo después de tomar las medidas, si no también en forma previa, cuando necesitan realizar una denuncia y no se animan a hacerlo» destacó Federico.

Guardia Área de la Mujer de la Municipalidad de San Carlos: referente Erika Bordon. Tel guardia: 2622408603

PROTECCIÓN DE DERECHOS DE NIÑOS Y ADOLESCENTES

En este caso, el ETI (Antiguo OAL), está funcionando con guardias reducidas y se encuentra abierto al público, para situaciones de urgencia como maltrato, abuso sexual intrafailiar, o negligencia grave con riesgo de vida para niños, niñas o adolescentes.

Quienes necesiten la intervención de este organismo, pueden dirigirse a la Comisaría, ya que trabajan de forma coordinada. «También pueden acercarse al ETI frente a la Terminal de ómnibus de La Consulta y allí se decidirán las acciones depende la urgencia del caso».

ETI (antiguo OAL). Número de guardia: 261-3846326

