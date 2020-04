San Carlos llora la partida del comunicador Tobías Martinez

Por Daiana Collovati

Las redes sociales y los teléfonos de San Carlos se inundaron de mensajes de despedida para Tobías, un joven que vivió la experiencia de la comunicación en diferentes radios del departamento de San Carlos, y que este lunes decidió partir.

Como siempre, es difícil poner en palabras esta problemática que azota al mundo, pero es importante traspasar ese obstáculo, hacerse cargo y poder hablarlo.

Según la Organización Mundial de la Salud, en el mundo, cada 40 segundos una persona decide quitarse la vida, el suicidio es un fenómeno que se lleva más vidas que el coronavirus y muchas otras enfermedades terminales.

Las cifras son alarmantes, pero evidentemente no producen más que eso, alarma. Entre 2010 y 2016, la tasa global de suicidios disminuyó en un 9,8%, dijo el organismo de salud de la ONU en su segundo informe sobre el tema. La única región que experimentó un aumento fue América.

Son 800.000 las vidas que se lleva el suicidio año a año, sin embargo no observamos, escuchamos y leemos contenido sobre la problematica y mucho peor, es un tema que intenta ser esquivado, callado y hasta negado

¿Por qué no se habla del suicidio de la misma forma que otras causas de muerte?

El suicidio es una muerte sin culpables, el suicidio no genera un círculo económico alrededor de él. El coronavirus, cáncer, las muertes por accidentes viales, los homicidios, los femicidios, y muchas otras causales de muerte generan un círculo económico que aporta al sistema en el que vivimos, trabajan médicos, abogados, jueces, laboratorios de medicamentos, científicos y cientos de profesionales que podríamos nombrar por horas.

«El suicidio fue la segunda causa de muerte entre los jóvenes de 15 a 29 años, después de los accidentes de tránsito. En los adolescentes de 15 a 19 años, el suicidio es la segunda causa de muerte entre las niñas (después de las afecciones maternas) y la tercera entre los niños (después de los accidentes de tránsito y la violencia interpersonal)”, agregó la OMS.

TEORÍA DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

La mayoría de los medios de comunicación se niegan a informar casos de suicidios por el EFECTO CONTAGIO , que es la teoría que afirma que si la información se repite, puede traducirse en un aumento del número de suicidios y ocurre lo mismo si le dan una explicación –al suicidio- o consideran a la persona como un héroe.

Según esta teoría, si la persona que comete la acción es importante / famosa, se imita más porque es más probable ser ‘recompensado por ello’. La representación de un panorama por los medios puede accionar una imitación del comportamiento en el observador. Esta teoría es más útil para explicar los efectos a corto plazo de los medios porque el impacto emocional del mensaje tiende a disminuir con el tiempo.

Si esta teoria fuera correcta también podría decirse que sucede lo mismo cuando se publican femicidios, violaciones, abusos ¿Acaso no va en aumento la muerte por femicidio y siguen publicándose día a día con lujo de detalles?

Sin embargo, nadie piensa que por darse a conocer un femicidio esta problemática va en aumento. Las razones son aún más complejas y seguramente están enlazadas a la complejidad que tenemos como sociedad, a los cambios de paradigma que hemos sufrido con el correr de los siglos, a la acumulación de violencia que transitamos en todos las etapas de nuestra vida, etc, etc, etc.

HASTA CUANDO

¿Cuántos millones de personas necesitan morir a causa del suicidio para que el mundo mire con ojos de preocupación?

Ojalá no sean muchos más, quienes pasan al lado nuestro sin ser vistos, y sin ser salvados de esta enfermedad que es no tener ganas de vivir.

