San Carlos llegó al Financial Times: la finca donde magnates tecnológicos preparan un refugio para el “fin del mundo”

Una gigantesca estancia ubicada en San Carlos, en pleno Valle de Uco, quedó bajo la mirada de la prensa internacional por un proyecto tan ambicioso como particular: empresarios vinculados al mundo tecnológico la están convirtiendo en un refugio autosuficiente para utilizar ante una eventual guerra nuclear, una catástrofe climática o un colapso económico mundial.

Se trata de Wamani, una propiedad de unas 32.000 hectáreas ubicada en las estribaciones de la Cordillera de los Andes, adquirida en diciembre de 2023 por el empresario argentino Martín Varsavsky junto con otros cinco inversores. El proyecto fue recientemente destacado por el prestigioso diario británico Financial Times.

El lugar se encuentra en una zona aislada del departamento de San Carlos, a aproximadamente una hora por caminos de tierra del pueblo más cercano, y tiene una superficie que, según la comparación realizada por el medio internacional, equivale a unas cinco veces Manhattan.

Un refugio autosuficiente en San Carlos

En los últimos dos años comenzaron a aparecer dentro de la propiedad pequeñas viviendas prefabricadas, domos geodésicos y otras construcciones. A esto se suman paneles solares, una pista de aterrizaje y proyectos para incorporar ganado y producir alimentos dentro del mismo establecimiento.

La idea es reducir al máximo la dependencia del exterior en caso de una crisis de gran magnitud.

Incluso los inversores analizan descargar modelos de inteligencia artificial en computadoras alimentadas con energía solar, de manera que puedan utilizarlos sin conexión con los servidores globales. El objetivo sería contar con una especie de “internet limitado” propio si las comunicaciones mundiales dejaran de funcionar.

Varsavsky posee actualmente el 50% de Wamani, mientras que el resto pertenece a cinco amigos. La inversión acumulada ya ronda los 10 millones de dólares y, según explicó el empresario, aproximadamente cada cuatro meses se suma una nueva estructura al complejo.

Además, evalúan adquirir tierras cercanas destinadas al cultivo y hasta existe la posibilidad de alquilar temporalmente la estancia para convertirla también en un emprendimiento turístico que permita sostener económicamente el proyecto.

"Refugio anti Apocalipsis en Argentina"



Porque se recontra viene: empresarios argentinos y estadounidenses de Silicon Valley compraron 32.000 hectáreas en Mendoza y avanzan en un refugio autosuficiente para enfrentar crisis por guerras nucleares, desastres climáticos o colapsos… pic.twitter.com/h18wMnKiu5 — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) August 10, 2026

El proyecto que genera curiosidad en el Valle de Uco

La iniciativa no pasa inadvertida entre los habitantes de la zona. El Financial Times recogió incluso testimonios en Eugenio Bustos, donde algunos vecinos expresaron su sorpresa por la compra de semejante extensión de tierra.

Una trabajadora de una estación de servicio consultada por el diario británico consideró llamativo que alguien adquiriera una superficie de esa magnitud sin un proyecto comercial tradicional.

Desde el propio establecimiento, sin embargo, aseguran que buena parte de las versiones que circulan alrededor de Wamani responden a rumores y destacan que el proyecto permitió conservar el paisaje natural de la propiedad.

La geografía sancarlina es, justamente, uno de los principales atractivos para sus propietarios. La estancia cuenta con cuatro manantiales, arroyos, extensas áreas naturales y montañas, entre ellas un pico que alcanza los 5.000 metros.

Pero el aislamiento también presenta dificultades. Los fuertes vientos cordilleranos pueden impedir permanecer en el exterior varias veces al año, mientras que las temperaturas extremas obligan a utilizar calefacción durante el invierno y refrigeración en verano.

¿Por qué eligieron Mendoza?

Varsavsky considera que Argentina, y particularmente esta zona de Mendoza, reúne condiciones especiales frente a un eventual conflicto internacional por su distancia respecto de los principales objetivos militares mundiales y su capacidad para producir alimentos y energía.

El empresario llegó incluso a plantear que Argentina y el Cono Sur podrían mantener sociedades organizadas después de una hipotética guerra nuclear.

Por ahora, Wamani funciona como lugar de descanso y como refugio potencial para sus propietarios. Pero existe una condición que podría transformar definitivamente el establecimiento del Valle de Uco en su residencia permanente: Varsavsky aseguró que, si la situación geopolítica mundial escala hasta determinado nivel, dejará Madrid junto a su familia para instalarse en San Carlos.