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San Carlos: las cámaras comerciales del Valle de Uco tuvieron una importante reunión con autoridades del EMETUR

Las tres cámaras empresariales estuvieron en San Carlos para buscar diálogo con el organismo provincial de turismo.

La Dirección de Turismo de la Municipalidad de San Carlos participó de un importante encuentro junto al Ente Mendoza Turismo (EMETUR), las cámaras empresariales del Valle de Uco, prestadores, emprendedores y referentes del sector turístico de la región.

La reunión tuvo como objetivo generar un espacio de diálogo e intercambio directo con las autoridades del organismo provincial, conocer de primera mano las principales líneas de acción que impulsa el EMETUR y fortalecer la articulación entre el sector público y privado.

Durante el encuentro se abordaron temas fundamentales para el desarrollo turístico regional, entre ellos las estrategias de promoción y posicionamiento del destino, las herramientas de gestión y los programas vigentes de acompañamiento y apoyo a los prestadores turísticos.

Este tipo de iniciativas permiten compartir experiencias, plantear necesidades y coordinar acciones conjuntas para impulsar el crecimiento de la actividad.

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