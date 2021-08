Se trata de un juicio que inició Stella Maris Laborde, Reina de la Vendimia 1974. Tenía que ver con una indemnización de $834.998,32 por los daños físicos derivados de una caída en la calle que sufrió cuando iba a su trabajo como empleada del Ministerio de Salud, según denunció.

El pleito laboral contra la ART Provincia que atiende los agentes estatales, fue iniciado en la Cuarta Cámara del Trabajo en el año 2016. Como publica Diario UNO, recientemente, el juez Fernando Nicolau dictó sentencia definitiva y rechazó la demanda presentada por la sancarlina, que ahora decidió acudir en apelación en la Sala Segunda de la Suprema Corte de Justicia.

Para resolver, el camarista consideró que Laborde denunció que el 17 de marzo de 2016 sufrió una caída en la calle cuando iba camino de su trabajo en el Ministerio de Salud y que también demostró haber sido atendida, tratada y más tarde operada, y que finalmente recibió el alta médica.

Nicolau explicó que, a pesar de todo este cúmulo de información y pruebas, la demandante jamás explictó en los términos que exige la ley dónde ocurrió la caída denunciada y tampoco presentó testigos. Solo la denuncia en la ART e informes que no demuestran que las lesiones hayan sido producto de la caída.

«No tengo elementos de convicción suficientes que acrediten que la trabajadora sufrió un accidente de trabajo in itinere. No existe otro elemento probatorio que acredite la ocurrencia del siniestro, solo una denuncia en la ART, en base a la manifestación de la actora (Laborde), pero no hay dictamen de comisión médica que concluya que existió un accidente de trabajo. Tampoco se ha producido la prueba testimonial ofrecida que acredite tal suceso»

El accidente de Stella Maris Laborde

La caída, según la denuncia, ocurrió a las 8.15 cuando Laborde se tropezó en una vereda donde faltaban baldosas. Luego, recibió asistencia, tratamiento (analgésicos, rayos X, fisioterapia, etc.); medicación y fue operada. Tuvo rehabilitación. Seis meses más tarde le dieron el alta.

A la Corte

La Sala Segunda de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza es la encargada de resolver los planteos provenientes de la Justicia Laboral.

El 3 de agosto, los supremos José Valerio, Mario Daniel Adaro y Omar Palermo admitieron formalmente la apelación de Stella Maris Laborde para revisar la sentencia definitiva de la Cuarta Cámara del Trabajo. El expediente está caratulado «Laborde, Stella Maris c/ Provincia ART SA p/ Accidente».