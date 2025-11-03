San Carlos: la Policía secuestró un cargamento de ajo robado y aprehendió a un sospechoso

Este domingo, la policía recuperó en San Carlos un cargamento de ajo robado y detuvo a una persona sospechada de estar involucrada en el hurto. El operativo se llevó a cabo en el barrio Salmaso, en Eugenio Bustos.

Según informaron fuentes policiales, la intervención se originó a partir de un llamado al 911 que alertó sobre tres individuos cargando cajones de ajo en una camioneta roja dentro del barrio. Al arribar al lugar, los uniformados interceptaron un vehículo Chevrolet con esas características, en cuyo interior se hallaron cajones con ajo sin documentación que acreditara su procedencia.

Los ocupantes fueron identificados y uno de ellos presentaba una medida pendiente de comparendo. Posteriormente, un productor local denunció el robo de aproximadamente 10.000 kilos de ajo, hecho que fue corroborado mediante un video aportado por su hijo, donde se observa una camioneta similar ingresando a la finca.

Por disposición de la Fiscalía interviniente, se dio intervención al personal de Investigaciones, que localizó la camioneta en otra vivienda con parte del cargamento descargado. Se dispuso una consigna policial en el lugar y la aprehensión preventiva de uno de los sospechosos, identificado como I. L., de 47 años.

La causa quedó caratulada como Averiguación Hurto y continúa bajo investigación.