San Carlos: la Policía recuperó una motocicleta que había sido robada en 2025

Durante la tarde del jueves, personal de la Policía de Mendoza realizaba un operativo de control en el departamento de San Carlos. Situación en la que lograron detener a un hombre con una motocicleta robada.

Según informaron, efectivos estaban entre las calles La Cancha y Libertad montando un puesto fijo de control, cuando pararon la marcha de una moto Corven Energy 150cc para realizar una típica revisión de papeles y documentos.

En ese momento, el personal cedió los datos al sistema CEO, desde donde constataron que se trataba de un vehículo con pedido de secuestro por hurto agravado desde el pasado noviembre de 2025.

Ante dicha situación, el vehículo fue secuestrado y el conductor quedó a disposición de la Justicia, quedando detenido en la comisaría.