San Carlos: la pareja que falleció por la caída de un árbol se dirigía al cumpleaños de 15 de su hija

La tragedia ocurrió este sábado por la tarde, cerca de las 16.35, en el kilómetro 621 de la Ruta Nacional 143, en la zona de Paso de las Carretas, departamento de San Carlos. El automóvil fue impactado por un árbol de gran porte que cayó a causa de las fuertes ráfagas de viento, provocando la muerte de los dos ocupantes que viajaban en los asientos delanteros.

Las víctimas fatales fueron identificadas como Fabio Germán Pompei, de 46 años, y Fabiana Dieddi, quienes residían en Chacras de Coria. Ambos quedaron atrapados dentro del vehículo y el personal del Servicio de Emergencias Coordinado confirmó sus fallecimientos en el lugar. En tanto, la hija de la pareja, que ese mismo día celebraba sus 15 años, y otra mujer que viajaba con la familia sufrieron heridas y fueron trasladadas al Hospital Antonio J. Scaravelli para recibir atención médica.

El viaje había sido organizado para conmemorar el cumpleaños de la adolescente, pero terminó de la peor manera. La noticia generó una profunda conmoción en Mendoza, donde familiares, amigos y vecinos comenzaron a expresar su pesar a través de las redes sociales y distintos mensajes de acompañamiento.

Entre las muestras de apoyo se destacó la del Club San Pablo Futsal, institución en la que juega la joven herida. A través de un mensaje público, la entidad manifestó su acompañamiento a la adolescente y a su entorno, expresando que “toda la familia tricolor está con vos” en este difícil momento.