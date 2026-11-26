En las últimas horas, la Municipalidad de San Carlos emitió un importante comunicado. Y es que, anunciaron que el próximo lunes 30 de noviembre se va a realizar un asueto administrativo, por lo que los empleados municipales no trabajarán.

Esto se debe a que se va conmemorar el Día del Empleado Municipal Argentino, por lo que desde la intendencia entienden que esta jornada debe ser no laborable. Algo que se definió mediante el Decreto 1592/2026.

Ante esto, se recomienda hacer cualquier tipo de trámite urgente durante los horarios de atención del viernes, ya que sino deberán esperar hasta el martes 1 de diciembre.

¿Por que se festeja el Día del Empleado Municipal Argentino?

Esta jornada se celebra porque el 8 de noviembre de 1959 se dio la creación de la Confederación de Obreros y Empleados Municipales de la República Argentina (COEMA), una organización decidida a unificar a todos los sindicatos municipales del país.

Celebración que en San Carlos tuvo que ser trasladada a fin de mes porque durante el fin de semana del 7 y 8 de noviembre se encontraban trabajando en lo que fue la Fiesta de la Tradición con la presencia de Karina la princesita y Chaqueño Palavecino.