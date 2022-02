Las denuncias por intento de secuestro en el Valle de Uco han crecido en el último tiempo. En este caso una mujer de Pareditas, San Carlos, contó como dos hombres en un auto negro intentaron llevarse a su pequeña hija mientras jugaba en la plaza.

La mujer contó lo sucedido en redes sociales y agradeció el accionar policial. «Hoy (por este sábado) cerca de las 22:30 estaba en mi mamá y salí a comprar con una de mis hijas y como de costumbre la lleve a la plaza del barrio donde vive mi mamá (Pareditas).Estaba jugando con ella y de la nada aparecieron dos hombres» comenzó relatando la joven madre.

Intentaron llevarse a su hija

En ese momento ella explica que tomó a la niña para intentar escapar pero uno de ellos le pidió que se la entregara «yo agarré la bebe y uno de ellos me dijo «Damela» a lo que yo asustada le dije que «no» y empecé a caminar para irme a mi mamá y ellos me seguían yo agarre fuerte a mi bebé y empecé a caminar más rápido y me volvieron a decir «Damela porque nos han mandado» en ese momento en lo único que pensaba era llegar rápido a mi mamá y proteger a mi hija, cuando volteó a ver había un auto negro parado al otro lado de la plaza con personas dentro no se exactamente cuántas».

En un pueblo que siempre fue demasiado tranquilo…

En torno a lo sucedido, la mujer reflexionó sobre la actualidad y la seguridad del pueblo. «Esto me paso en un pueblo que siempre fue demasiado tranquilo y hoy lo comparto para que esten atentos a sus hijos tanto niños como adolescentes, hoy me paso a mi y por suerte yo estaba atenta a mi hija, no dejen sus hijos solos porque siempre puede haber gente con malas intenciones»

Finalizando el relato, agradeció el accionar policial «Quería agradecerle a la policía que al momento de ser informados llegaron de inmediato al domicilio de mi mamá para realizar su trabajo y brindarme su apoyo y seguridad».