San Carlos invita a ser donante de sangre en una nueva jornada de recolección

La Municipalidad de San Carlos invita a toda la comunidad a participar de una nueva jornada de donación voluntaria de sangre e inscripción al Registro Nacional de Donantes de Médula Ósea, que se llevará a cabo el próximo 12 de agosto, de 9:30 a 13:00 horas, en la Terminal de Eugenio Bustos, primer piso, ala norte.

La campaña forma parte del programa «Sangre de Campeones» y tiene como objetivo fomentar la donación voluntaria y habitual de sangre, además de sumar nuevos donantes al Registro Nacional de Médula Ósea, brindando una oportunidad concreta para salvar vidas y acompañar a quienes atraviesan tratamientos que requieren transfusiones o un trasplante.

La jornada es organizada por la Fundación Grupo América, con la participación de la Municipalidad de San Carlos, ICAIMEN y el Centro Regional de Hemoterapia, instituciones que trabajan de manera articulada para promover la solidaridad y generar conciencia sobre la importancia de la donación.

Quienes deseen participar podrán obtener más información e inscribirse escaneando el código QR disponible en las redes oficiales de la Municipalidad.