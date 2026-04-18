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EN TRES ESQUINAS

San Carlos: internaron a una niña de dos años tras ingerir lavandina

El hecho ocurrió durante la madrugada, en Tres Esquinas. La menor fue derivada al hospital Notti.

Una niña de dos años fue hospitalizada en la madrugada de este sábado tras ingerir un líquido con lavandina. El hecho ocurrió en una vivienda de Tres Esquinas, en San Carlos.

De acuerdo a la información policial, el accidente fue reportado pasada la medianoche de este sábado a través de un llamado al 911. Al llegar a la vivienda -ubicada en calle Libertad- personal del servicio de emergencias médicas dialogó con la madre de la menor, quien les explicó que la niña había ingerido una mezcla con lavandina.

Según detalló la mujer, la pequeña agarró una botella que se encontraba sobre una mesada, la cual contenía el líquido.

Ante esta situación, la menor fue trasladada inicialmente al hospital Victorino Tagarelli, desde donde se dispuso su derivación al hospital Notti.

Por disposición judicial, se realizaron las actuaciones correspondientes y se procedió al secuestro del recipiente involucrado para su análisis.

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