San Carlos inanuguró el calendiario vendimial con la elecicón de su reina

El departamento de San Carlos celebró la noche del domingo la elección de su nueva soberana de la Vendimia, marcando de manera oficial el inicio del calendario vendimial 2026. Virginia Milagros Gómez Coronel, representante de Villa San Carlos, se alzó con el título de Reina, mientras que Agostina Muriel Berón Gorrido, de Pareditas, fue elegida Virreina.

En una votación con resultados ajustados, Gómez Coronel obtuvo 65 votos, asegurando la corona departamental. Berón Gorrido la siguió de cerca con 61 votos, logrando el puesto de virreina. Además, María Guadalupe del Olmo (La Consulta), con 59 votos, fue designada como Embajadora Departamental. Les siguieron en la elección Luisina Nazaret Torres González (Club La Celia) y Brenda Nicole Núñez Navarro (Villa Chacón).

La Reina Nacional de la Vendimia, Alejandrina Funes, tuvo el honor de entregar los atributos a la flamante soberana, en tanto que Luz Soria, la reina saliente, colocó la corona.

El evento en San Carlos da el puntapié inicial a la ruta que culminará en marzo con la celebración de los 90 años de la Fiesta Nacional de la Vendimia en el Teatro Griego Frank Romero Day.

El Subsecretario de Cultura del Gobierno provincial, Diego Gareca, presente en la celebración, destacó la importancia de este comienzo.“Iniciar el recorrido vendimial en San Carlos marca el comienzo del camino hacia los 90 años de la Fiesta Nacional. Cada departamento aporta su historia y su identidad a este año especial”.

La Vendimia sancarlina de este año tuvo un rasgo particular: la decisión de integrar la tradicional Fiesta de la Tradición con la celebración vendimial en una misma noche, según señaló diario Los Andes.

El espectáculo, titulado “Historias con alma de tradición y vendimia”, se llevó a cabo en el Anfiteatro Neyu Mapú, tras haber sido reprogramado debido a una alerta meteorológica el viernes anterior.

La puesta central se desarrolló a partir de un guion que abordó los cambios generacionales en la vida rural, contados a través de la historia de una familia que evalúa la venta de su finca.