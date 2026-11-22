La Municipalidad de San Carlos realizó la entrega de indumentaria y calzado de trabajo destinados al personal de distintas áreas municipales, con el objetivo de fortalecer las condiciones de seguridad e higiene laboral, en cumplimiento de lo establecido por la Ley N.º 19.587.

La entrega estuvo encabezada por el intendente Alejandro Morillas, acompañado por el secretario de Gobierno, Mariano Ottaviani.

La indumentaria fue destinada tanto a empleados de planta permanente como a personal contratado de las áreas de Servicios Públicos, Metalúrgicos, Dirección de Agua y Energía, Dirección de Vivienda, Mayordomía y Dirección de Medio Ambiente, entre otras.

Esta iniciativa forma parte de las acciones del Municipio para acompañar a los trabajadores y garantizar que cuenten con los elementos necesarios para desarrollar sus tareas en condiciones adecuadas de seguridad e higiene.