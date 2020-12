El principal imputado por la muerte de tres personas en San Carlos el pasado 19 de octubre, se negó a colaborar en la instancia de peritaje psicológico que rutinariamente se realiza en procesos judiciales como estos.

Con Paco cumpliendo reclusión en el penal provincial, la última actuación de la causa fue una inconclusa pericia psicológica que no se concretó por la negativa del imputado a colaborar: “simplemente no colaboró, no contestó nada, se excusó con los nervios y con que no sabía qué estaba haciendo […] no contestó nada ni habló del accidente en lo más mínimo” remarcó el abogado querellante Daniel Álvarez.

Se estima que esta instancia – realizada vía Zoom- será reprogramada para otro momento. El desarrollo de esta actuación estuvo a cargo de la Lic. Gisela Arruti quien ofició como perita. La fallida sesión psicológica tenía como objetivo generar una evaluación de la psiquis del imputado por tanto no hubo personas presentes que pudieran relacionarse con el proceso judicial, no obstante, solo pidió hablar con su abogado.

La querella observa y analiza estos sucesos en que Paco manifiesta sus acciones y actitudes. Las hipótesis o especulaciones sobre cuál podría ser la estrategia de la defensa son diversas pero la más evidente podría basarse en una supuesta imposibilidad psicológica por parte del imputado, como una estrategia de aminorar o reducir una posible sentencia judicial. Si bien esto es un escenario no concretado, la querella la contempla a razón de su comportamiento.

El hecho

Gabriel Paco quedó imputado por Homicidio simple con Dolo Eventual después de haber atropellado a 6 personas, entre ellas Mariana, Romina y Luana (fallecidas) y dejar a otras tres heridas, para posteriormente huir del lugar del hecho sobre calle San Martín de Eugenio Bustos. Recientemente la Justicia había rechazado el pedido de la defensa de liberarlo u otorgarle la prisión domiciliaria, hasta llegado el día del juicio.

