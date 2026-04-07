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EN LA CAÑADA

San Carlos: entró a robar cables a una casa y la Policía lo detuvo con ayuda de los vecinos

El hecho ocurrió en la zona de La Cañada durante horas de la noche del lunes. El malhechor había sustraído cerca de 90 metros de cable.

El lunes por la noche un hombre de 31 años fue detenido luego de que ingresara a robar a una vivienda en San Carlos. Para capturar al delincuente, la Policía contó con la ayuda de vecinos de la zona.

Según el reporte policial, el hecho se registró alrededor de las 20 del lunes en calle Coronel Videla Oeste, en La Cañada, cuando el propietario del domicilio, al regresar a su hogar, fue alertado por sus vecinos que un hombre había ingresado al inmueble.

Según información oficial, el delincuente había ingresado a la vivienda tras dañar una puerta de acceso, lo que motivó la intervención del personal policial.

Con la colaboración de los vecinos, los uniformados lograron reducir al individuo en el lugar y proceder a su detención. Durante el procedimiento, se secuestró una mochila que contenía aproximadamente 90 metros de cable de 4 y 2 milímetros, una pinza y el candado que había sido violentado.

El detenido fue trasladado a la dependencia policial y quedó a disposición de la Justicia. En el lugar trabajó además personal de Policía Científica, que realizó las pericias correspondientes.

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