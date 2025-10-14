Search
Instagram Facebook Twitter
estudiante
educación

San Carlos entregó el abono de viajes a más de 1000 estudiantes locales

La Municipalidad de San Carlos reafirmó su compromiso con el futuro de los jóvenes del departamento priorizando su formación y apoyando su acceso a la educación superior.

En un claro compromiso con la educación, el gobierno de San Carlos realizó la entrega de abonos estudiantiles, beneficiando a mas de 1000 estudiantes de diferentes carreras, de universidades públicas, privadas e Institutos de Educación Superior.

Este programa tiene como objetivo principal, apoyar a los jóvenes que se desplazan diariamente a diferentes puntos de la provincia para continuar con su formación académica.

Durante la jornada de entrega los estudiantes valoraron esta iniciativa como una herramienta clave para su educación. La  ayuda económica, les permite aliviar los gastos de transporte, una carga significativa, especialmente para aquellos que viajan con frecuencia. De esta manera, pueden enfocarse en sus estudios sin la preocupación constante del pasaje.

La Directora de Educación Jimena Asencio enfatizó que esta medida es una inversión directa en el futuro de la comunidad. “En San Carlos seguimos apostando por la educación porque sabemos que cada oportunidad cuenta.”  A través de este beneficio acompañamos a cientos de jóvenes durante todo el año para puedan enfocarse en aprender, crecer y alcanzar sus metas.

ETIQUETAS:

san carlosmunicipalestudiantesAbono estudiantil

+ Noticias

educación

San Carlos entregó el abono de viajes a más de 1000 estudiantes locales

Por: Redacción NDI

especulación

El FMI actualizó su pronóstico sobre la inflación en Argentina

Por: Redacción NDI

prevención

Las heladas tardías se sintieron con fuerza en el Valle de Uco: qué zonas fueron las más afectadas

Por: Redacción NDI

Detalles

Abrió el calendario 2026: comienzan las inscripciones para la secundaria

Por: Redacción NDI

Más control

Media sanción al proyecto que busca regular las escuelas de verano

Por: Redacción NDI

Elecciones

Votá informado: cómo acceder a la plataforma para conocer a los candidatos

Por: Redacción NDI
Instagram Facebook Twitter