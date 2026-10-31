San Carlos empieza a vivir la Vendimia con la Bendición de los Frutos: cuándo será

Este domingo 1 de noviembre, el departamento de San Carlos va a dar por inaugurada la temporada de Vendimia en la provincia de Mendoza con lo que será la fiesta “Legado de Luz y Vendimia”. Llegando en primer lugar la Bendición de los Frutos.

Este evento se llevará a cabo el domingo desde las 20:30 en la iglesia Inmaculada Concepción del distrito de La Consulta, el cual seguirá con un espectáculo artístico que iniciará a las 21:30 con la presencia del Ensamble Vera, Araceli Avillo y Nahuel Jofré.

Cómo sigue el calendario

Toda el camino hacía la fiesta seguirá el lunes 2 cuando los vecinos de San Carlos celebrarán la Misa de los Santos Difuntos en el cementerio municipal en la localidad de Eugenio Bustos. Siguiendo al día siguiente con la tradicional serenata a San Carlos.

El miércoles 4 se realizará la peregrinación junto a San Carlos Borromeo, con salida desde la intersección de Bernardo Quiroga e Independencia, en la Villa Cabecera.

El viernes 6 de noviembre, a partir de las 19 h, los sancarlinos vivirán la Fiesta Departamental de la Vendimia 2027, en el Teatro Municipal Neyú Mapú, dando inicio al calendario vendimial provincial.

El sábado 7 y domingo 8 llegará el momento de disfrutar de la Fiesta Provincial de la Tradición, con artistas locales y provinciales, paseo de artesanos y food trucks. La propuesta artística contará con la presentación de Karina, La Princesita, el sábado, y El Chaqueño Palavecino, el domingo.

Además, el domingo 8, sobre calle Independencia de la Villa Cabecera, se realizará el tradicional desfile cívico, militar y policial. El 10 de noviembre, el Museo Histórico Fuerte San Carlos será escenario de la peña “Muestra Martín Fierro y Truqueada”.

La agenda continuará el sábado 14 con el Parlamento Sanmartiniano, la encuadra ecuestre y la Retreta del Desierto. Finalmente, el domingo 15 volverá la tradicional Cabalgata a los Claveles.