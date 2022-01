Hay situaciones que parece que en el 2022 ya no sucederían, frente a la constante concientización sobre la diversidad, la igualdad, el respeto entre pares y un abanico de valores que quizás pensamos que todos deberían tener. Sin embargo, hay hechos que como compartió el padrino de este niño «atrasan».

El hecho ocurrió en San Carlos, Mendoza y fue compartido por Juanchi Torres, Concejal del departamento. Cuenta lo que le sucedió a su ahijado, quien fue víctima de discriminación. En una parte del relato cuenta como su vecina le dijo «que se iba a parecer a su padrino».

Leé también: Tupungato: a los 13 cambió su identidad de género y su tío inició una campaña para reflexionar

«Tener las uñas pintadas es de gay»

Juanchi comenzó reflexionando sobre el tema, «Acciones que atrasan, que no ayudan a una sociedad más justa e igualitaria. La vecina le dice a mi ahijado que tener las uñas pintadas es de gay, atribuyéndole a la palabra un insulto, pero no le alcanzo con eso, también le dijo que no viniera a su casa a jugar con los chicos de la cuadra. Además, lo echó porque ella piensa que, si se junta con otros niños, niñas, los va a convertir en gay» .

Su vecina no quiso dialogar con él

Lo cierto es que no todo terminó ahí, Juan decidió dialogar con su vecina para compartir opiniones y hacer razonar a la mujer sobre el daño que había causado. «Al día siguiente le repitió que se sacara el esmalte de las uñas, que se iba a parecer a su padrino que es gay. Al enterarme de la situación fui a charlar con la vecina, solo con el propósito de tratar de hacerle entender, que ya somos parte de otra sociedad, de una sociedad en donde la niñez no juzga a las personas por como se visten, por si se pintan las uñas o por tener el pelo largo».

Ser gay, homosexual o de la sexualidad que sea no es un insulto

Juan contó triste que ella no lo dejó expresarse y explicarle. «No me permitió decirle que ser gay, homosexual o de la sexualidad que sea, no es un insulto, que su accionar esta lleno de odio, que atrasa y que es lamentable. Para terminar el día fui a ver a mi ahijado y lo abracé fuerte (estaba muy enojado), decidí pintarme las uñas, para ser como el, al menos por un rato, para intentar ver la vida como el, sin prejuicios, sin insultos y con muchos colores como sus uñas, como el mundo que le deseo».

«No seas como mi vecina»

Juan terminó su publicación con un claro mensaje «Si la vida te brinda la posibilidad de tener hijas, hijos, hijes te pido un solo favor, no seas como mi vecina, inculca en ellos el amor, la sabiduría y déjalos que sean felices con sus decisiones, sin ataduras, sin prejuicios. Ahijado te amo, gracias por cuidarme y por enseñarme, estarás siempre rodeado de afectos sinceros que jueguen con vos, no cambies nunca«.