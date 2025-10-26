San Carlos: dos hombres fueron detenidos por el robo de una bicicleta a un menor

Efectivos de la Comisaría 18° de San Carlos detuvieron este sábado a dos hombres acusados de robarle la bicicleta a un menor de 16 años en el interior del barrio Yaucha, de ese departamento.

Según informaron fuentes policiales, el hecho fue denunciado por los progenitores del joven, quienes se presentaron ante la dependencia y manifestaron que su hijo había sido abordado en la vía pública por dos sujetos que le sustrajeron una bicicleta todo terreno, rodado 29, color negra y roja.

Con los datos aportados sobre las características de los autores y la dirección en la que habían huido, personal policial realizó un operativo en la zona y, pocos minutos después, logró aprehender a los sospechosos, identificados como Jonathan F. (36) y Facundo Q. (26).

Durante el procedimiento se recuperó el rodado sustraído, que fue restituido a su propietario. Los dos detenidos fueron trasladados a la sede judicial, donde quedaron a disposición de la Oficina Fiscal de San Carlos, que instruye las actuaciones correspondientes.