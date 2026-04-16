San Carlos donó una importante cantidad de alimentos a merenderos e instituciones locales

La Municipalidad de San Carlos, a través de la Oficina de Culto, avanza en la gestión de una importante donación de alimentos destinada a acompañar a sectores vulnerables del departamento.

Desde el mes de enero del corriente año, el área se encuentra trabajando activamente en la articulación con la empresa Granix, institución perteneciente a la Iglesia Adventista del Séptimo Día y reconocida por su compromiso social, con el objetivo de formalizar la recepción, logística y distribución de 11.609 kilogramos de galletas.

Esta iniciativa surge ante la creciente demanda de asistencia alimentaria en distintos sectores de la comunidad. En este sentido, la articulación entre el sector privado y el Estado permite fortalecer las redes de contención social y garantizar una distribución equitativa de los recursos.

Los beneficiarios de esta propuesta serán 30 instituciones religiosas, entre evangelistas, cristianas y católicas, alcanzando a aproximadamente 3.500 fieles; los merenderos municipales, que asisten a cerca de 1.800 niños, niñas, adolescentes y adultos mayores; los 16 Centros Educativos de Primera Infancia (CEPI), que contienen a unos 800 niños y niñas; y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios, que también recibirá parte de la donación.