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educación

San Carlos dio inicio al Preuniversitario Municipal 2026 para jóvenes del departamento

Más de 70 estudiantes del nivel secundario participan del preuniversitario municipal, una propuesta de fácil acceso, única en la provincia y 100% municipal.

Por tercer año consecutivo, la Municipalidad de San Carlos da inicia el preuniversitario municipal, el cual busca acompañar a jóvenes sancarlinos en su camino hacia la educación superior, fortaleciendo sus conocimientos y generando oportunidades reales.

Este programa, está diseñado para estudiantes de 4°,5° y 6°año de la escuelas secundarias, tanto técnicas como orientas, que deseen cursar carreras universitarias o de nivel superior. Actualmente, 70 estudiantes forman parte de este espacio de formación que se ha consolidado como el único de este tipo en la provincia de Mendoza y completamente municipal.

La formación preuniversitaria, incluye materias enfocadas a las ciencias duras: matemática, física, química, biología. Además, para el ciclo 2026 se incorpora la materia de inglés y comprensión de texto en cada una de las materias, fortaleciendo las capacidades académicas del alumnado.

El cuerpo docente está conformado por profesionales en su área: Roxana Calabrigo Profesora de Inglés, Laura Salinas profesora de Matemáticas, en Física profesor Daniel Barros, Lic. Rocío Pomilio en Biología y Analía Carreño profesora de Química.

Cabe destacar que cerca de 30 estudiantes que participaron del preuniversitario durante el año pasado lograron ingresar este año a sus respectivas carreras, reflejando el impacto positivo y el acompañamiento educativo que brinda esta iniciativa municipal.

De esta manera, la Municipalidad de San Carlos continúa fortaleciendo políticas públicas orientadas a la educación y al acompañamiento de las juventudes, generando herramientas concretas que amplían las oportunidades de acceso a estudios superiores.

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