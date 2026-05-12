San Carlos dio inicio al Preuniversitario Municipal 2026 para jóvenes del departamento

Por tercer año consecutivo, la Municipalidad de San Carlos da inicia el preuniversitario municipal, el cual busca acompañar a jóvenes sancarlinos en su camino hacia la educación superior, fortaleciendo sus conocimientos y generando oportunidades reales.

Este programa, está diseñado para estudiantes de 4°,5° y 6°año de la escuelas secundarias, tanto técnicas como orientas, que deseen cursar carreras universitarias o de nivel superior. Actualmente, 70 estudiantes forman parte de este espacio de formación que se ha consolidado como el único de este tipo en la provincia de Mendoza y completamente municipal.

La formación preuniversitaria, incluye materias enfocadas a las ciencias duras: matemática, física, química, biología. Además, para el ciclo 2026 se incorpora la materia de inglés y comprensión de texto en cada una de las materias, fortaleciendo las capacidades académicas del alumnado.

El cuerpo docente está conformado por profesionales en su área: Roxana Calabrigo Profesora de Inglés, Laura Salinas profesora de Matemáticas, en Física profesor Daniel Barros, Lic. Rocío Pomilio en Biología y Analía Carreño profesora de Química.

Cabe destacar que cerca de 30 estudiantes que participaron del preuniversitario durante el año pasado lograron ingresar este año a sus respectivas carreras, reflejando el impacto positivo y el acompañamiento educativo que brinda esta iniciativa municipal.

De esta manera, la Municipalidad de San Carlos continúa fortaleciendo políticas públicas orientadas a la educación y al acompañamiento de las juventudes, generando herramientas concretas que amplían las oportunidades de acceso a estudios superiores.