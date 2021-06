Luego del reclamo de padres, docentes y alumnos de la institución, la Dirección General de Escuelas confirmó que se ralizó la contratación del transporte escolar. Los alumnos no asistían al establecimiento desde comienzos del 2020.

La escuela ubicada en el distrito de Cápiz, San Carlos, a unos 20 kilómetros del centro del departamento se encuentra en una zona rural y las líneas de colectivos no llegan, por lo que 200 estudiantes de primaria y secundaria no asistían a clases de forma presencial.

Ante el pedido de la comunidad educativa, la DGE comunicó que se abrió la licitación y que esta semana se terminó de revisar la documentación, en tanto ya fue seleccionada una de las siete ofertas que se presentaron.

«La comunidad organizada de la Escuela N° 4-193 L. Páscolo de Bandiera agradece a los/as estudiantes, madres, padres, docentes, directivos, medios de comunicación y vecinos en general, que acompañaron nuestro reclamo por la ausencia de Trasporte. Les informamos, que luego de nuestra autoconvocatoria a las puertas de la Escuela para visibilizar la problemática. Desde la DGE confirmaron la contratación del TRANSPORTE ESCOLAR para nuestros/as jóvenes a partir del día lunes 14 de junio» indica el comunicado.

«Nosotros queremos volver a tener clases en las aulas. Cápiz no tiene transporte público por eso no podemos ir por nuestros propios medios, este año no pudimos empezar las clases en la escuela como lo ha hecho la mayoría de los chicos, ya perdimos un semestre», había exresado un alumno a Diario NDI.

