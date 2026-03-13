San Carlos: detuvieron a dos hombres que transportaban 2.000 kilos de carne para su venta

Este jueves, la Policía de Mendoza aprehendió a dos hombres en San Carlos y secuestró aproximadamente 2 toneladas de carne, que eran transportadas con fines de comercialización.

El procedimiento -de carácter preventivo- se produjo cerca de las 4 de la madrugada de este jueves en la intersección de la Ruta Nacional 40 y calle El Retiro, en la zona de Tres Esquinas. El mismo fue llevado a cabo por efectivos de la Unidad Especial de Patrullaje (UEP) de San Carlos.

Durante el operativo, los uniformados detectaron una camioneta Chevrolet S10 con la parte trasera cubierta, por lo que procedieron a detener su marcha para efectuar un control. En el vehículo se trasladaban dos hombres de 33 y 26 años, quienes fueron entrevistados por el personal policial, momento en el que declararon que transportaban carne desde San Rafael hacia la ciudad para su venta.

Al inspeccionar la parte trasera del rodado, los efectivos encontraron numerosas bolsas negras con carne en su interior, algunas frías y otras tibias, además de un cuero. En total, se trataba de aproximadamente 2.000 kilos de carne.

Ante esta situación, el ayudante fiscal de turno dispuso la aprehensión de los dos hombres por el artículo 206 del Código Penal.