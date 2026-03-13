Search
Instagram Facebook Twitter
PORTADA-CARNE-1134x1200
PATRULLAJE NOCTURNO

San Carlos: detuvieron a dos hombres que transportaban 2.000 kilos de carne para su venta

El hecho ocurrió en la madrugada de este jueves en la intersección de la Ruta Nacional 40 y calle El Retiro, en la zona de Tres Esquinas.

Este jueves, la Policía de Mendoza aprehendió a dos hombres en San Carlos y secuestró aproximadamente 2 toneladas de carne, que eran transportadas con fines de comercialización.

El procedimiento -de carácter preventivo- se produjo cerca de las 4 de la madrugada de este jueves en la intersección de la Ruta Nacional 40 y calle El Retiro, en la zona de Tres Esquinas. El mismo fue llevado a cabo por efectivos de la Unidad Especial de Patrullaje (UEP) de San Carlos.

Durante el operativo, los uniformados detectaron una camioneta Chevrolet S10 con la parte trasera cubierta, por lo que procedieron a detener su marcha para efectuar un control. En el vehículo se trasladaban dos hombres de 33 y 26 años, quienes fueron entrevistados por el personal policial, momento en el que declararon que transportaban carne desde San Rafael hacia la ciudad para su venta.

Al inspeccionar la parte trasera del rodado, los efectivos encontraron numerosas bolsas negras con carne en su interior, algunas frías y otras tibias, además de un cuero. En total, se trataba de aproximadamente 2.000 kilos de carne.

Ante esta situación, el ayudante fiscal de turno dispuso la aprehensión de los dos hombres por el artículo 206 del Código Penal.

ETIQUETAS:

san carlosPolicía de Mendozapatrullaje nocturno

+ Noticias

PATRULLAJE NOCTURNO

San Carlos: detuvieron a dos hombres que transportaban 2.000 kilos de carne para su venta

Por: Lucian Astudillo

FALLO ADVERSO

Primer revés para la reforma laboral de Milei: un juez declaró inconstitucional el artículo sobre indemnizaciones

Por: Lucian Astudillo

por redes sociales

Luis Petri salió a bancar a Manuel Adorni en el escándalo por el viaje con su esposa

Por: Ana San Martin

ya son seis acuerdos

Paritarias: tres gremios aceptaron la oferta salarial del Gobierno

Por: Ana San Martin

PRIMERA DIVISIÓN

Gimnasia y Esgrima empató sin goles con Riestra y sigue sumando

Por: Lucian Astudillo

informe regional

Educación en América Latina: cómo le fue al país en el ranking y qué se está hablando de Mendoza

Por: Redacción NDI
Instagram Facebook Twitter